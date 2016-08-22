Москва, 22 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Москве после открытия Московского центрального кольца (МЦК) увеличится количество торговой недвижимости разных форматов, — с такими прогнозами выступает эксперт, собственник ГК «ЭКООФИС» Андрей Ковалев. Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, новый «торговый пояс» разместится около станций железнодорожного кольца. Развитию новых торговых точек будет способствовать высокий пешеходный трафик, который окажется сравним с показателем пересадочной станции метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское центральное кольцо

«Это могут быть и небольшие площади street-retail в самих ТПУ (транспортно-пересадочный узел — прим. ИА REGNUM ) и новые крупные концептуальные ТРЦ (торгово-развлекательный центр — прим. ИА REGNUM ), и расширяющиеся за счет «прироста» площадей ныне существующие неформатные торговые центры» — уточнил Ковалев.

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Эксперт добавил, что вырастет и инвестиционная привлекательность близлежащих к ТПУ и станциям МКЦ коммерческих площадей и земельных участков. По его словам, в среднесрочной перспективе вырастет и число новых офисных объектов, которые также дадут ритейлерам дополнительный поток посетителей.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к МЦК. По его словам, благоустройство проводится на всей окружности кольца на площади более 3 тысяч га.

МЦК будет полностью интегрировано в систему столичного метрополитена. Согласно планам властей новая инфраструктура уменьшит транспортную нагрузку на центральную часть города. Всего на МЦК планируется разместить 31 станцию, 27 из которых будут расположены в рамках активно строящихся ТПУ.