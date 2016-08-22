Горно-Алтайск, 22 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, глава Республики Алтай Александр Бердников провел два совещания, на которых представил вновь назначенных чиновников. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на совещании, которое прошло в мэрии Горно-Алтайска, было объявлено о назначении на должность исполняющей обязанности первого вице-мэра 40-летней Ольги Сафроновой, которая до этого занимала должность зампреда республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Совещание в мэрии Горно-Алтайска. Слева направо: вице-мэр Горно-Алтайска Виктор Емельянов, и. о. первого вице-мэра Ольга Сафронова, глава Республики Алтай Александр Бердников

Распоряжение о назначении Сафроновой подписал исполняющий обязанности мэра Виктор Емельянов. В ближайшие дни сессия городского совета утвердит это решение, после чего Сафронова автоматически станет исполнять обязанности мэра.

Этим кадровым решением фактически разрешился кризис власти, случившийся в муниципалитета после того, как в середине июня на период расследования уголовных дел был отстранен от должности мэр Виктор Облогин. Тогда же суд отправил его под домашний арест. Как уже сообщало ИА REGNUM, Облогин, руководивший городом на протяжении почти 25 лет, обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

После задержания Облогина его обязанности исполнял Николай Колесниченко, однако в конце июня и в отношении этого чиновника вступил в законную силу приговор суда, которым он был признан виновным в превышении полномочий и в соответствии с которым ему нельзя занимать руководящие должности. И. о. главы администрации стал вице-мэр Виктор Емельянов.

Несколько дней назад мэрию сотряс еще один скандал — в получении взятки обвинили руководителя управления образования Екатерину Петренко. Ее, как и Облогина, отправили под домашний арест.

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В этой связи Александр Бердников заявил, что мэрия находится в глубоком морально-этическом кризисе. Отвечая на упреки сторонников мэра о том, что преследование Облогина является «политическим заказом», губернатор отметил, что «вот эти сказки про захват города, про заказ в отношении мэра, в котором участвуют начальник УФСБ, главный федеральный инспектор, спикер парламента, руководитель следственного управления, — это же просто бред и глупость».

«В городе захватывать нечего, город находится в предбанкротном состоянии. При собственных доходах муниципального бюджета в 810 млн рублей кредиторская задолженность составляет 700 млн рублей. 220 млн рублей составляет общий долг республики за топливно-энергетические ресурсы — газ, электроэнергию и т. д. — и 180 млн из них приходится на город. При этом с потребителей деньги собираются. Мы сейчас будем разбираться, где они по пути с Баден-Бадена в Повалиху теряются. В правительстве региона есть план по выводу Горно-Алтайска из кризиса. Правительство республики будет однозначно помогать», — заявил Бердников.

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Сегодня, представляя сотрудникам мэрии Ольгу Сафронову, глава отметил, что она хорошо знает проблемы города, разбирается в социальной сфере, финансах, вопросах муниципального хозяйства и ЖКХ. Бердников призвал мэрию к слаженной работе и пообещал поддержку со стороны органов исполнительной власти.

Пресс-служба правительства Республики Алтай И. о. первого вице-мэра Горно-Алтайска Ольга Сафронова

Сама Сафронова в ответном слове поблагодарила губернатора за возможность проявить себя на работе в правительстве и не исключила, что будет в дальнейшем претендовать на пост мэра.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Совещание в правительстве Республики Алтай

После совещания в мэрии Бердников перебрался в правительство, где также провел совещание, на котором объявил о кадровых назначения, произведенных им сегодня. Так, он принял отставку председателя комитета по национальной политике и связям с общественностью Игоря Яимова. На эту должность назначена Динара Култуева, много лет проработавшая в ГТРК «Горный Алтай» и пресс-службе губернатора, а в последнее время занимавшая должность заместителя начальника управления информационной политики. Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай занимается реализацией государственной политики и нормативным регулированием в сфере национальной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, взаимодействия с общественными и религиозными объединениями. Среди задач комитета — обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с общественными и религиозными объединениями в различных сферах общественной и социальной жизни. В разные годы комитетом (он назывался по-разному, но функции были примерно одни и те же) руководили Бронтой Бедюров, Владилен Волков, Галина Туймешева, Татьяна Кончева, Алтай Кубашев, Татьяна Кормина, Владимир Торбоков.

Кроме того, глава региона объявил о назначении вместо ушедшей в мэрию Сафроновой на должность вице-премьера 37-летнего Михаила Маргачева. До назначения в правительство он был председателем совета депутатов Чойского района, был первым заместителем главы района, управляющим делами администрации. Еще одно назначение, произведенное Бердниковым, связано с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Его возглавил бывший заместитель министра здравоохранения Николай Рощипкин, а бывший руководитель фонда Светлана Чутпокова стала заместителем Рощипкина.

«Назначение Сафроновой в мэрию — сильный шаг, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя сегодняшние назначения. — Она имеет хороший управленческий опыт, не вовлечена в политические дрязги, но при этом способна на адекватные и, где надо, жесткие решения. Что касается ухода Яимова из правительства, то оно может быть связано с его планами попасть в Госсобрание и побороться за пост спикера после того, как после выборов нынешний председатель парламента Иван Белеков перейдет на работу в Думу. Обращает внимание еще одна деталь сегодняшних назначений — омоложение команды управленцев в регионе. Назначенным чиновникам — около сорока лет».

Справки ИА REGNUM

Ольга Сафронова родилась 3 августа 1976 года в селе Ынырга Чойского района Республики Алтай. Окончила Горно-Алтайский государственный университет, специальность по образованию «менеджмент». Работала няней в детсаду, маркетологом в «ДОМ-ГАЛ-ГЭС». С 1999 году — на госслужбе. В 1999—2002 годах — ведущий специалист сектора перспективного развития и статистического наблюдения, ведущий специалист финансово-экономического отдела, главный специалист группы модернизации и реформирования ЖКХ финансово-экономического уровня Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай. С 2012 по 2014 год — заместитель министра регионального развития. С 2014 года — заместитель председателя правительства Республики Алтай.

Пресс-служба правительства Республики Алтай И. о. вице-премьера Республики Алтай Михаил Маргачев

Михаил Маргачев родился 19 ноября 1978 году в селе Чоя. Окончил Горно-Алтайский государственный университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Российскую академию государственной службы. Служил в органах внутренних дел в должности старшего оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями. В 2008 году перешел работать в администрацию Чойского района на должность заместителя главы администрации по социальным вопросам. С 2011 по 2013 год работал в должности первого заместителя главы районной администрации, управляющим делами. В сентябре 2013 года избран председателем Совета депутатов Чойского района.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Председатель комитета по национальной политике и связям с общественностью Динара Култуева

Динара Култуева родилась 6 ноября 1980 года, окончила Томский госуниверситет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Долгое время работала в ГТРК «Горный Алтай» — ведущей, редактором, главным редактором, коммерческим директором, исполнительным продюсером. Также в разные годы занимала должности специалиста и начальника отдела в Комитете по делам молодежи, работала в Центре оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай. Более пяти лет работала в пресс-службе главы и правительства Республики Алтай. С апреля 2016 года — заместитель начальника Управления информационной политики — пресс-службы главы и правительства.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Николай Рощипкин

Николай Рощипкин родился в 1975 году. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Работал экономистом на Алтайской краевой станции переливания крови, главным специалистом администрации города Барнаула. С 2006 года — заместитель главного врача по экономическим вопросам городской больницы №1 города Барнаула. В 2014 году возглавил Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Республики Алтай и подведомственных ему учреждений, с 2015 года — заместитель министра здравоохранения Республики Алтай.