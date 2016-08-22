Вильнюс, 22 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Министерстве обороны Литвы сегодня, 22 августа, после подписания контракта по покупке боевых машин пехоты немецкого производства Boxer, была озвучена цена всего контракта, которая до сих пор не называлась и считалась конфиденциальной информацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«За 385,6 млн евро будет куплено 88 боевых машин пехоты, изготовленных согласно требованиям Литовской армии», — сказал журналистам на пресс-конференции министр обороны Юозас Олекас.

По словам Олекаса, Литовская армия будет эксплуатировать броневики как минимум 30 лет. «Надеюсь, что мы все сможем стать свидетелями и порадоваться тому, как эта сформированная новая мощь Литовской армии будет доставлена сюда, в Литву, и мы, возможно, увидим, как она будет действовать в международных миссиях и операциях, или гарантировать безопасность Литвы, чтобы никто не покушался на наши государственные границы», — сказал министр обороны.

Командир Литовской армии генерал лейтенант Йонас Витаутас Жукас сказал, что вооруженные силы страны будут снабжены современными машинами, которые были изготовлены согласно требованиям Литвы. Он утверждал, что используемые на данный момент в армии броневики М113 будут распределены между другими военными подразделениями. Первые четыре боевые машины будут доставлены в Литву в конце 2017 года, проект продлится до 2021 года.

«Боевые машины предоставят батальонам, а вместе с тем и всей бригаде Geležinis vilkas («Железный волк») большую мобильность, защиту сил, огневую мощь. Мы сможем не только перевозить бойцов по полю боя, но и эффективно принимать участие в битве, истребляя броневики и небронированные мишени с расстояния 4 км», — рассказывал генерал.

По его словам, Литовской армии до прибытия броневиков придется подготовить инфраструктуру для их хранения и ремонта, подготовить учебные программы и программы по боевой подготовке.

Ранее эксперты оценивали сделку в 0,5 млрд евро.