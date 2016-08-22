Москва, 22 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Анимационная лента «Тайная жизнь домашних животных» собрала за первые выходные проката в России около 590−600 млн рублей, оставив позади предыдущего рекордсмена — «Зверополис», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» о предварительных и неофициальных итогах уик-энда.

Tobias Wrzal Кино

Ранее «Зверополис» собрал на старте 528,3 млн рублей. В целом «Тайную жизнь» опережают только «Миньоны» с результатом 778,9 млн рублей. Учитывая предварительные показы, касса «Тайной жизни» достигает 970−980 млн рублей в России, а также 1,02−1,03 млрд с учетом стран ближнего зарубежья.

Скорее всего, по итоговой кассе «Тайная жизнь» составит конкуренцию «Зверополису», на счету которого 2,078 млрд рублей на территории РФ и 2,275 млрд рублей с учетом стран СНГ. На второй строке по итогам выходных — криминальная драма «Парни со стволами» (120−125 млн рублей), следом идет фэнтези «Отряд самоубийц» (95 млн рублей в РФ).