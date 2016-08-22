Оренбург, 22 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Законодательное собрание Оренбургской области 24 августа рассмотрит проект обращения к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о передаче памятника федерального значения — здания Оренбургского высшего авиационного училища, в котором 1955−57 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, в госсобственность Оренбуржья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Заксобрании. Инициаторами выступили все четыре парламентские партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

government.ru Дмитрий Медведев

Напомним, в начале лета лидер фракции эсеров Владимир Фролов просил коллег поддержать его и рассмотреть проект на заседании депутатов. Однако 14 июня парламентарии отклонили документ и не внесли его рассмотрение в повестку дня. Председатель регионального парламента Сергей Грачев тогда подчеркнул, что губернатор Юрий Берг лично занимается проблемой здания, где ранее располагалось знаменитое летное училище. Спикер отметил, что все действия будут предприняты, когда будут получены ответы на запросы губернатора.

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«Проблема, наконец, сдвинулась с «мертвой точки». В повестку заседания Заксобрания 24 августа включен вопрос, инициированный всеми парламентскими фракциями, — проект постановления «Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Дмитрия Анатольевича, о передаче памятника федерального значения — здания Оренбургского высшего военного авиационного училища, в котором в 1955—1957 годах учился первый в мире летчик-космонавт Гагарин Юрий Алексеевич», — сказал Владимир Фролов.

Комитет по образования, науке, культуре и спорту Заксобрания Оренбургской области в своем заключении подчеркнул, что правительство и парламент региона заинтересованы в сохранении объекта культурного наследия, ходатайствуют о передаче здания в областную собственность и готовы обеспечить восстановление надлежащего внешнего и внутреннего состояния принятого имущества и эффективное использование здания для объектов социальной направленности.

Добавим, в здании планируется создать музей космонавтики и школы — интерната с первоначальной летной подготовкой. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время здание находится в аварийном состоянии.

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