Уфа, 22 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Пассажиры рейса Уфа — Джерба авиакомпании Azur Air, задержанного на несколько часов из-за поломки воздушного судна, вылетели в Тунис. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

ptzgovorit.ru Cамолет в небе

«Воздушное судно должно было вылететь в воскресенье, 21 августа, вечером, но рейс был задержан из-за неисправности самолёта», — говорится в сообщении.

Специалисты не смогли быстро устранить неполадки самолета, поэтому авиакомпания была вынуждена заменить воздушное судно запасным бортом.

«Из «Домодедово» прилетел новый борт, — говорится в сообщении. — 232 туриста в понедельник, 22 августа, в 09.22 вылетели из аэропорта «Уфа» в Джербу (Тунис)».

Отметим, что задержка пассажирского авиарейса составила примерно 11 часов.