Киев, 22 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Одесский губернатор Михаил Саакашвили, комментируя неутешительные для Киева результаты на летней Олимпиаде-2016 (31-е место в медальном зачёте) заявил, что министру спорта Украины Игорю Жданову после такой катастрофы необходимо уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Катастрофически плохие результаты Украины на Олимпиаде. Нас опередили Азербайджан, Казахстан, Венгрия, Куба, Кения, Ямайка и другие страны намного меньше Украины и по размеру, и по потенциалу», — написал Саакашвили.

Одесский губернатор отметил, что Грузия заработала почти столько же медалей. Спортивный потенциал Украины не был использован.

«Обычно после такого провала как минимум министр спорта должен уйти в отставку. Я подозреваю, что в условиях договорняка, по которому было образовано правительство, этого не произойдет», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина заняла 31 место в медальном зачёте по итогам ОИ-2016. Сборная получила всего 11 медалей (2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых). Это — наименьшее количество за 25 лет существования украинского государства.