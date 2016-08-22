Саранск, 22 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Мордовия будет поставлять на российский рынок мясо осетра, заявил глава Мордовии Владимир Волков по итогам поездки в Большеберезниковский район республики. Запуск фермы по разведению рыб осетровых пород запланирован на 2017 год, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

fishretail.ru Осетр

Новое производство планируется открыть в селе Николаевка. Здесь на территории 600 квадратных метров расположена ферма предпринимателя Вячеслава Окунева. После запуска производства на максимальную мощность планируется получать 20 тонн мяса осетровых, которое предполагается реализовать в крупных мегаполисах. Общий объем инвестиций для реализации проекта составит около 17,5 млн рублей из собственных средств и средств республиканского бюджета.

«В Мордовии на селе трудится 90 тыс. человек — почти каждый пятый экономически активный житель. Активно развивается производство не только традиционно востребованных на рынке мясных, молочных и хлебобулочных изделий. Наши предприниматели берутся за направления, мало освоенные как в регионе, так и в России. В целом доля АПК в валовом региональном продукте составляет 13,5%, что в 2,5 раза выше среднего показателя по стране», — отметил Волков.