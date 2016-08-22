Пекин, 22 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов провинции Гуандун задержали трех организаторов преступной группы, которые занимались продажей бывших в употреблении смартфонов iPhone под видом новых.

angsinj Ноутбук Apple

По данным следствия, от деятельности мошенников пострадали более 4 тыс. граждан КНР. Преступники незаконно заработали около 10 млн юаней ($1,5 млн), пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщили в полиции, преступники скупали краденные и поврежденные смартфоны, после чего реставрировали их и продавали как новые. В ходе рейда, проведенного полицией г. Дунгуань, было изъято около 200 смартфонов iPhone, а также более 200 новых коробок, зарядных устройств и фирменных наушников Apple. В ближайшие дни арестованным будет предъявлено официальное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 августа была опубликована статистика, согласно которой продажи смартфонов iPhone в Китае продолжают стремительно снижаться. Так, во II кв. продукция Apple заняла всего 17,9% от общего числа проданных мобильных устройств.