Вильнюс, 22 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы зафиксировала новые очаги африканской свиной чумы в местах содержания свиней в Кайшядорском районе: 2 очага зафиксированы в Румшишском и 1 в Паломеском старостствах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 августа, в ведомстве. В этих местах для своих нужд содержались 3, 5 и 10 поросят и 2 свиньи.

(сс) Peggy_Marco Свинья

В дикой фауне африканская свиная чума была диагностирована у 3 сдохших кабанов и у одного кабана, добытого охотниками. Зараженный кабан был настигнут охотниками в Домейкавском старостстве Каунасского района.

«Африканская свиная чума проявляется в тех местах содержания свиней, рядом с которыми находят или добывают охотой зараженных кабанов. Можно сделать предположение, что жители не придерживаются необходимых требований биологической безопасности, в результате чего вирус попадает в хозяйства. Очень важно, чтобы жители, зарезав свинью, информировали частных ветеринаров или специалистов территориальных отделений Государственной продовольственно-ветеринарной службы, чтобы они по прибытию взяли бы пробы для исследования в лаборатории на предмет установления наличия африканской свиной чумы», — говорит заведующий Отделом скорой деятельности Государственной продовольственно-ветеринарной службы Паулюс Бушаускас.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба напоминает, что фермеры, заметив, что у свиньи жар, она не ест или показывает другие нехарактерные ей признаки, должны немедленно обратиться к ветеринарам. После диагностирования болезни и применения оперативных мер можно немедленно ликвидировать очаг болезни и не позволить вирусу распространяться.

С начала 2016 года в свиных хозяйствах установлены 9 очагов в Кайшядорском, 4 — в Аникшяйском и 1 — в Йонавском районах.

В соседних странах ситуация с африканской свиной чумой также напряженная. В Польше в этом году установлены 10 очагов болезни в домашних хозяйствах, в Латвии — 2, в Эстонии — 5.

Африканская свиная чума распространяется и в дикой фауне. В Эстонии установлены 687 мест африканской свиной чумы, в Латвии — 539, Литве — 185, а Польше — 25.