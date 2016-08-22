Владивосток, 22 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Школы Приморского края, а это 494 образовательных учреждений, в новом учебном году примут свыше 195 тысяч учеников. В ближайшие пять лет в рамках государственной программы будет построено ещё восемь учебных заведений, однако такого количества объектов на местах считают недостаточным. Ещё две школы губернатора Приморья Владимира Миклушевского попросил включить в госпрограмму глава Артёмовского городского округа Владимир Новиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации края.

Игорь Новиков. Администрация Приморского края Строящаяся школа в приморском селе Рощино

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По словам заместителя директора краевого департамента образования и науки Надежды Виткаловой, 1 сентября пороги 494 школ — 11 гимназий, 5 лицеев и 22 школ с углубленным изучением предметов — переступят более 195 ребят. В девятый класс пойдут более 17 тысяч учеников, в одиннадцатый — более 9 тысяч.

В Приморье находятся 29 специальных общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (входят в общее число школ). Для инвалидов открыто не так много учебных учреждений: безбарьерная среда создана всего в 95 зданиях края.

На сегодняшний день в селе Рощино Красноармейского района достраивается школа на 440 мест: здесь уже провели инженерные сети, фундамент под размещение автоматизированной модульной котельной готов, ведётся внутренняя отделка помещений. Рабочие приступили к возведению четвёртого корпуса учебного учреждения, где будут размещены спортивный и актовый залы. Строительство нового объекта должно закончиться к концу 2016 года.

Ещё одна новая школа на 1,1 тысячу мест появится в районе вокзальной дамбы Уссурийска. Объект включён в соответствующую госпрограмму, к строительству подрядчик приступит в 2017 году, на работу потребуется 1,5 года.

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В общей же сложности, за пять лет в Приморье по программе построят восемь новых школ почти на 24 тысячи учеников. Однако с таким количеством школ поспорили в Артёмовском городском округе и попросили губернатора включить в программу строительство ещё двух объектов.

«Мы хотим, чтобы нас включили в программу строительства двух школ на 1,5 тысячи мест каждая. У нас хорошая рождаемость, и этот вопрос будет актуален. Первую школу мы готовы спроектировать в следующем году, а в 2018 приступить к строительству», — обозначил глава Владимир Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Законодательного собрания Приморья Константина Межонова, первоклашкам мест в школах хватает, а на сельской местности есть даже свободные. Иная ситуация складывается в популярных школах Владивостока: там традиционно не хватает мест. Однако, более остро стоит проблема нехватки педагогических кадров. Дефицит учителей начальных классов наблюдается, как во Владивостоке, так и по Приморью в целом.