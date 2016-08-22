Москва, 22 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба с 1 сентября 2016 года реализует новую методику, согласно которой стоимость затрат на эвакуацию автомобиля будет рассчитываться не исходя из мощности его двигателя, а с учётом его массы и размеров. Нововведение должно привести к удешевлению цен на эвакуацию, пишет газета «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эвакуатор

Уточняется, что 15 августа в ФАС уже подписан приказ «Об утверждении методических указаний по расчёту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты». Он направлен в Министерство юстиции РФ на регистрацию. В приказе прописаны правила для каждого российского региона, по которым будут рассчитываться цены на эвакуацию автомобилей на штрафстоянку.

Стоит отметить, что до сих пор в регионах тарифы на эвакуацию устанавливали самостоятельно. В документе же отмечается, что цены будут определяться «исходя из разрешенной максимальной массы, габаритов и категории транспортного средства».