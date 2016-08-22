Вашингтон, 22 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Компания Disney запрещает создателям картин демонстрировать курение персонажей, их обезглавливание и сажание на кол, об этом режиссер нового приключенческого фильма «Пит и его дракон» Дэвид Лоури рассказал в интервью изданию Ain't It Cool.

Skitterphoto Микки Мауз

«Это буквально те три вещи, которые не разрешается показывать в фильмах Disney. Это чётко прописано у них в контракте», — отметил Лоури.

Pапрет распространяется на студии, подконтрольные кинокомпании: Marvel, Lucas и Pixar, отмечает New Musical Express. В ленте «Русалочка» 1989 года путем сажания на кол была казнена ведьма Урсула. Тогда сцена вызвала споры у зрителей, из-за чего на студии решили отказаться от подобных эпизодов. Обезглавливания в картинах Disney замечено не было, а вот курение персонажи демонстрировали.

Так, в мультфильме 1940 года Пиноккио курит сигару, в пагубной привычке замечены также герои лент «101 далматинец», «Люди Икс», «Звездные войны» и «Алиса в Стране чудес». Запрет на курение персонажей на студии ввели в 2015 году.