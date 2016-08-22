Тверь, 22 августа, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Ширков погост в Тверской области — памятник культуры федерального значения — отреставрируют. Соответствующее поручение дал исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 22 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Уникальная четырехъярусная деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи — жемчужина русского зодчества 17 века

Ширков погост называют одним из самых красивых мест Тверской области. Здесь расположена уникальная четырехъярусная деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи — жемчужина русского зодчества 17 века, практически единственная в России подобной конструкции. Сегодня церковь находится в крайне запущенном состоянии, для посещений она закрыта, хотя может стать одним из самых популярных мест у паломников и туристов.

Деньги на реставрацию выделялись, и какие-то работы даже проводились, однако ожидаемого результата не дали. Новый крест, который был установлен в 2005 году, рухнул. Упал и громоотвод, и теперь каждая гроза может нанести непоправимый урон уникальному объекту.

Игорь Руденя поставил задачу спасти Ширков погост. Первым шагом к этому стало приведение в порядок территории церкви. Скошена трава вокруг храма, вырублены кустарники, произведен ремонт изгороди. Активное участие в субботнике приняли жители Пеновского района — молодежь, работники местной деревообрабатывающей фабрики.

Также Игорь Руденя поручил начальнику главного управления по государственной охране объектов культурного наследия региона Михаилу Смирнову, руководителям смежных ведомств в недельный срок разработать меры по приведению храма в достойное состояние.