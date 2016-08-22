Москва, 22 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Федеральной антимонопольной службой утверждены Методические указания по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты. Документ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ, сообщили в ФАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эвакуатор

Документ содержит общие принципы и основные методы установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, а также сроки оплаты стоимости этих услуг. Окончательная стоимость эвакуации и хранения будет определяться на открытых торгах, проводимых органами власти субъектов РФ.

Органы власти субъектов РФ самостоятельно будут определять сроки оплаты эвакуации и хранения. Однако такие сроки не могут быть менее чем 30 дней.

Напомним, ранее регионы сами устанавливали цены на перемещение автотранспорта. Так, в Москве руководствовались мощностью двигателя, в Подмосковье стоимость эвакуации зависела от категории и массы автомобиля, в Санкт-Петербурге — от типа транспортного средства. В приказе ФАС предлагается дифференцировать тарифы, «исходя из разрешенной максимальной массы, габаритов и категории транспортного средства». Рассчитываться они должны либо методом экономически обоснованных затрат, либо методом индексации, либо методом сопоставимых рыночных цен. Тарифы разрешено пересматривать не чаще одного раза в год.

Читайте также: Регионы определят сроки постоплаты за эвакуацию автомобиля