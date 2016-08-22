Киев, 22 августа, 2016, 10:37 — ИА Регнум. МИД Украины работает над тем, чтобы безвизовый режим между Украиной и ЕС начал работать в ближайшие месяцы. Об этом 22 августа заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время совещания с руководителями дипломатических учреждений Украины, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пора валить

«Мы работаем над тем, чтобы это (предоставление безвизового режима гражданам Украины — прим. ИА REGNUM ) произошло в течение ближайших месяцев. Для меня это не технический процесс возможности путешествовать в ЕС без виз, для меня это признание принадлежности Украины и украинцев к европейскому проекту, к европейской традиции, к европейской ментальности. И, кстати, после получения безвизового режима украинцы смогут ездить без виз почти в 100 стран мира, и это не лозунг, это то, как мы работаем над открытием мира для Украины», — добавил Климкин.

Министр проинформировал, что в 2016 году резко вырос объем выдачи украинских виз для иностранных граждан. «Мы открываем для украинцев мир, но и открываем Украину для граждан многих стран. За шесть месяцев этого года мы увеличили выдачу виз на 51% — это свидетельство того, что к нам едут, мы интересны миру, и мы должны поддержать этот процесс», — призвал Климкин.

По его словам, главным вызовом для Украины стали действия Российской Федерации в Донбассе и Крыму. «У нас есть самый главный вызов, с которым Украина не сталкивалась в своей истории, кроме как последние 2,5 года, — это «российская агрессия». Именно от нас зависит, насколько нам удастся и в будущем сохранять полную солидарность ЕС, полную солидарность стран «Большой семерки», всего цивилизованного мира, насколько нам удастся четко довести до каждого, что Украина на самом деле реально находится на передовой борьбы с «российской гибридной агрессией», — сказал Климкин.

Он считает, что война в Донбассе мешает Украине проводить демократические реформы. Климкин также отметил, что сегодня в Киеве пройдет заседание совета инвесторов и экспортеров при МИД Украины. «Поговорим о том, что каждое посольство, что каждый может сделать для того, чтобы сделать украинский бизнес таким, который чувствует себя как дома в этом мире», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Украина получит безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. При этом глава государства уточнил, что счет идет на недели. «Я уверен в том, что мы обеспечим экономический рост. Я убежден в том, что в ближайшее время, уже считаные недели остались, Европейский союз примет решение, когда откроет безвизовые двери объединенная Европа для Украины. Я убежден в том, что в ближайшее время мы получим мощную финансовую подушку для реформы в виде транша Евросоюза. И я убежден в том, что и победа будет за нами, за объединенной сильной Украиной», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан отметил, что уже в октябре 2016 года Украина получит безвизовый режим с ЕС.