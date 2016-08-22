«Роскосмос»: Новую сверхтяжёлую ракету можно построить в рекордные сроки
Москва, 22 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что госкорпорацией «Роскосмос» начато проектирование новой ракеты сверхтяжёлого класса. От строительства сверхтяжёлой «Ангары А5В» решено отказаться, пишет газета «Известия».
"Мы ведём с генеральным конструктором по ракетным комплексам «Роскосмоса» Александром Медведевым проработку носителя сверхтяжёлого класса с использованием двигателя, который у нас уже есть, — РД-171, он ложится в основу концепции сверхтяжёлого носителя», — пояснил Солнцев.
Отмечается, что двигатели РД-171 были разработаны в рамках программы «Энергия-Буран». Солнцев уточнил, что пока не рассматривается вариант использования водородных схем на первой и второй ступенях новой ракеты. При этом третья ступень будет взята от «Ангары».
"Такая компиляция позволит нам сэкономить и время, и деньги», — пояснил Солнцев.
Он подчеркнул, что этот план позволит создать «сверхтяж» очень быстро — буквально за пять-семь лет. Его носитель будет являться основной ракетой в лунной программе. Солнцев отметил, что реализация российских «амбиций по лунной программе» может осуществиться в районе 2025 года.
Разработку РД-171 «Роскосмосом» подтвердил генеральный конструктор по ракетным комплексам Медведев. Создание этой ракеты даст возможность отказаться от планов по строительству ракеты на основе «Ангары А5В».
Напомним, ракетные двигатели РД-170 — это жидкостные двигатели, разработанные КБ «Энергомаш». Мощность порядка 20 млн л. с. РД-171 имеет ряд отличий и используется в ракета-носителях «Зенит».