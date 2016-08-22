Москва, 22 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что госкорпорацией «Роскосмос» начато проектирование новой ракеты сверхтяжёлого класса. От строительства сверхтяжёлой «Ангары А5В» решено отказаться, пишет газета «Известия».

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

"Мы ведём с генеральным конструктором по ракетным комплексам «Роскосмоса» Александром Медведевым проработку носителя сверхтяжёлого класса с использованием двигателя, который у нас уже есть, — РД-171, он ложится в основу концепции сверхтяжёлого носителя», — пояснил Солнцев.

Отмечается, что двигатели РД-171 были разработаны в рамках программы «Энергия-Буран». Солнцев уточнил, что пока не рассматривается вариант использования водородных схем на первой и второй ступенях новой ракеты. При этом третья ступень будет взята от «Ангары».

"Такая компиляция позволит нам сэкономить и время, и деньги», — пояснил Солнцев.

Он подчеркнул, что этот план позволит создать «сверхтяж» очень быстро — буквально за пять-семь лет. Его носитель будет являться основной ракетой в лунной программе. Солнцев отметил, что реализация российских «амбиций по лунной программе» может осуществиться в районе 2025 года.

Разработку РД-171 «Роскосмосом» подтвердил генеральный конструктор по ракетным комплексам Медведев. Создание этой ракеты даст возможность отказаться от планов по строительству ракеты на основе «Ангары А5В».

Напомним, ракетные двигатели РД-170 — это жидкостные двигатели, разработанные КБ «Энергомаш». Мощность порядка 20 млн л. с. РД-171 имеет ряд отличий и используется в ракета-носителях «Зенит».