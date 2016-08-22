Махачкала, 22 августа, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В совершении насильственных действий сексуального характера подозревается житель дагестанского Дербента. Злоумышленник, по данным следствия, надругался над двумя несовершеннолетними девочками — дочерьми своих знакомых, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе СКР по региону.

Keith Allison Арест

Находясь в их доме, 44-летний подозреваемый, воспользовался отсутствием родителей и совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки и насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней сестры.

В настоящее время насильник задержан. После проведения следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, ему будет предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия».

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Напомним, что УК РФ предусматривает довольно жесткие меры наказания за совершение подобных преступлений. В случае доказательств вины, насильнику может грозить до 12 лет лишения свободы. Так, в Волгоградской области в июле текущего года был вынесен приговор — 14 лет колонии строгого режима Рустаму Кокунаеву. Жертвами его преступных посягательств на половую неприкосновенность стали семь подростков 16−17 лет.

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