Новосибирск, 22 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Реальные доходы жителей Новосибирской области за первые полгода 2016 года упали на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных о текущем социально-экономическом положении региона на сайте Новосибирскстата. При этом, потребительские цены в июле 2016 года (по сравнению с июлем 2015 года) выросли на 3,4%: на продовольственные товары — на 2,8%, на непродовольственные — на 3,7% и на платные услуги населению — на 4,2%. Еще в июле сводный индекс потребительских цен по региону составлял 103,1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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При этом, промышленное производство в области продолжает находится в состоянии стагнации — индекс в январе-июле 2016 года к январю-июлю 2015 года составил 99,7%. Объем работ по виду деятельности «Строительство» упал на 20,3%, «ввод жилых домов» — на 28,7%.

В то же время на 2% вырос выпуск сельскохозяйственной продукции и на 11,7% — грузооборот автомобильного транспорта.

А вот уровень безработицы по данным за апрель-июнь 2016 года составил 7,9%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты отмечают, улучшения экономической ситуации в ближайшие годы ожидать не стоит. Они считают, что правительству Новосибирской области необходимо продумать новую программу действий, потому что та программа, которая применяется сейчас и на федеральном, и на региональном уровнях— не совсем эффективна. И при таком положении дел, период стабильности и процветания придет не скоро.

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