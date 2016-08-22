Вильнюс, 22 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В столице Литвы Вильнюсе 23 августа состоится международная конференция «Последствия геополитической и ядерной безопасности для Европы, вызываемые атомной электростанцией в Островце, которую строят Белоруссия и Россия», которая пройдет в Литовской академии наук, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 августа.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай, 1966 г. СССР

На конференции вступительное слово произнесут первый глава восстановленного государства Литовской Республики Витаутас Ландсбергис и бывший президент Литовской Республики Валдас Адамкус (1998−2003, 2004−2009).

«Граждане Литвы своими подписями показали, что понимают, какую большую угрозу вызывает Белорусская АЭС, которую строят, нарушая Международную конвенцию о ядерной безопасности, где констатируется, что площадка для ядерной электростанции должна была быть согласована с соседним государством, если электростанция строится так близко к границе другого государства. Этого не было сделано. Беспокойство по поводу безопасности проекта усиливают очевидные факты — повторяющиеся аварии и инциденты, значение и объемы которых скрывает Белорусская сторона. Кроме того, жителей Литвы беспокоит информация о том, что электростанцию будет охлаждать вода из реки Нерис. Наша цель — достигнуть международного согласия, что нужно остановить строительство электростанции», — отметил участник конференции, глава инициативной группы по сбору подписей против БелАЭС, литовский дипломат Жигимантас Павилёнис.

На конференции о проблемах окружающей среды и ядерной безопасности, вызываемых БелАЭС, будет выступать министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, а также эксперты в области энергетики.

В дискуссии «Геополитические вопросы и вопросы безопасности: необходимость созвать международный консенсус для остановки строительства небезопасной Островецкой АЭС» примут участие глава Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько и другие гости из Белоруссии. Своим мнением будут делиться члены Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Антанас Гуога, Валентинас Мазуронис, Бронис Ропе, лидер оппозиции Сейма Андрюс Кубилюс, председатель Комитета Сейма по делам Европы Гедиминас Киркилас, эксперты в области энергетики из Латвии и Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».