Вашингтон, 22 августа, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Штаб кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон заподозрил миллиардера Дональда Трампа в наличии финансовых связей с Россией. Об этом, как передает ABC News, заявил менеджер предвыборной кампании Клинтон Робби Мук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

По его словам, Кремль участвовал в предвыборной кампании представителя от Республиканской партии в течение некоторого времени.

«Совершенно ясно, что там (в Москве) поддерживают Дональда Трампа, — говорит Мук. — Но сейчас нужно, чтобы Трамп рассказал нам, какова степень влияния Кремля на него».

Менеджер добавил, у штаба Клинтон возникли реальные вопросы, не «является ли Трамп простой марионеткой на этих выборах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема РФ в предвыборной кампании в США играет одну из ключевых ролей. Кандидаты на пост главы Белого дома расходятся не только в том, какую политику в отношении Кремля выбрать после избрания — прагматическую или конфронтационную. Россия используется и как оружие в политической борьбе.

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