Вильнюс, 22 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Глава политического избирательного штаба «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, заместитель председателя партии и бывший министр экономики Дайнюс Крейвис заявил о необходимости срочного создания плана по эвакуации Вильнюса из-за «угрозы от Белорусской АЭС», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 августа.

Никола Пуссен. Переход через Красное море. 1634

«За прошедшее полугодие на Белорусской АЭС в Островце, которая находится в 50 км от Вильнюса, произошли три серьезных инцидента. В случае взрыва на АЭС весь Вильнюс пришлось бы эвакуировать, хотя как это делать, сегодня никто не знает. Нынешние правящие говорят, что строительство АЭС нужно контролировать. Но как? Когда упал корпус реактора, ни у кого не было возможности проверить, не будет ли он поставлен обратно. Еще нужно иметь в виду рабочую культуру белорусов, технологии, факт, что электростанцию строит российское предприятие «Росатом». Почему не допускаются международные контролеры, а все стресс-тесты будут проводить российские компании? Почему электростанцию строят, нарушая международную конвенцию?» — возмущался Крейвис в эфире радиостанции Žinių radijas.

На вопрос, что Литва может сделать, парламентарий ответил, что проект АЭС очень дорогостоящий, а перед строительством было предусмотрено, что Литва предоставит возможность пользоваться гидроаккумулирующей электростанцией Круониса для сбалансирования системы и возможность для экспорта электричества на Запад. После того, как на границе Литвы с Белоруссией появятся преобразователи постоянного потока, ограничивающие мощность, и отправлен ясный сигнал о том, что этого точно не будет, ситуация может измениться.

23 августа в Литве состоится международная конференция, на которой о проблемах, вызываемых БелАЭС, будут говорить и сами белорусы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».