Челябинск, 22 августа, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В водоёмах Челябинской области за купальный сезон 2016 года утонули 48 человек, из них 10 детей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Челябинской области Борис Солодянкин.

piper60 Песок. След. Вода

«По официальным данным, на водоемах Челябинской области погибли 48 человек. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но! К сожалению, из этих 48 человек погибли 10 детей, что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас на водоемах погибло четыре ребенка. Жара подвигает детей идти купаться. К сожалению, дети гибнут не только где есть пляжи. В этом году там погиб только один ребенок, причем на пляже в Челябинске, остальные вне мест массового отдыха людей», — сообщил Борис Солодянкин.

Основной причиной гибели детей, по мнению специалистов, является купание несовершеннолетних на водоемах без присмотра взрослых. Но даже присутствие взрослых порой не исключает летального исхода. «Ребенок, попавший в беду, никогда не подает сигнала бедствия. Он тонет молча. Он может барахтаться, но не крикнет, не позовет на помощь. Поэтому если за ребенком не наблюдать, то он так молча и утонет», — констатировал инспектор.

В Челябинской области купальный сезон продолжается, несмотря на позднее летнее время по календарю, в которое, в обычные годы, купание в водоемах региона уже прекращается. Из-за аномальной жары южноуральцы продолжают купаться в многочисленных водоемах региона, в том числе в необустроенных для этого местах.

Отметим, в Челябинске действует несколько обустроенных городских пляжей, на которых дежурят спасатели челябинской городской спасательной службы. По словам сотрудников челябинского горспаса, работа по обеспечению безопасности в местах массового купания жителей города продлится до конца сезона 2016. Купальный сезон в этом году закончится 31 августа.