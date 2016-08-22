Ярославль, 22 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Ярославский академический театр драмы им. Ф. Волкова озвучил планы на предстоящий сезон. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, зрителю будут представлены 7 новых постановок и две премьеры прошлого сезона — но в новых обстоятельствах.

фото сайта volkovteatr.ru

Впрочем, пока это только планы, которые, как отметил художественный руководитель театра Евгений Марчелли, могут меняться. Однако, подчеркнул он, волковцы всегда перевыполняют план по спектаклям.

Уже в сентябре в рамках Международного Волковского фестиваля театр покажет пластическую работу «Танго. Этюды» в постановке режиссера Галины Ждановой и хореографии Ирины Ляховской. Закроет фестиваль последняя постановка Евгения Марчелли «Чайка. Эскиз», где роль Сорина будет исполнять актер МХТ им. Чехова Игорь Золотовицкий.

В октябре ярославский режиссер Александр Кузин представит свою постановку «Леса» Островского. После этого корифеи уступят волковскую сцену молодым коллегам.

Режиссер Александр Созонов перенесет свой спектакль «Жестокие игры» на большую сцену. Постановка шла на Камерной сцене и весьма полюбилась ярославскому зрителю. Однако в Волковском считают, что в масштабах основной сцены число поклонников этой работы вырастет. При этом Созонов планирует поставить на Камерной сцене еще один спектакль, но пока его название держится в тайне.

Другой молодой постановщик — Александр Барменков — показал свои возможности на поэтических читках «Год, в котором я родился» и был приглашен на работу в Первый русский. В его планах — сказка для взрослых на Камерной сцене. Наконец, еще один молодой режиссер Глеб Черепанов, также прошедший через горнило режиссерских лабораторий, предлагает к постановке сатирическую «Оперу нищих» Гея и Пепуша, легшую в основу «Трехгрошовой оперы» Брехта.

Народный артист России Валерий Кириллов — популярный волковский актер и режиссер — также выступит в этом сезоне со спектаклем «Три песни военных лет» по мотивам военной лирики ярославских поэтов. А Василий Сенин — создатель хита «Золотой теленок» — к лету обещает выпустить премьеру «Обыкновенного чуда» И. Шварца.