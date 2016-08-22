Москва, 22 августа, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Сегодня, спустя 25 лет после августовского путча в Москве, можно констатировать, что те, кто выиграл, были совершенно не лучше и не хуже тех, кто проиграл. Об этом 21 августа в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его мнению, обе стороны были заинтересованы лишь в одном — в собственной власти.

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«У меня не было ощущения в те дни, что сейчас будет светлое начало, или же что тёмные тучи собрались над нами. Я сидел в своей конторе, набивал обойму и смотрел, что будет: надо ли будет вывозить семью и включаться в гражданскую войну, или как-то пронесёт. Пронесло, и распад нашей Империи случился чрезвычайно мирными и бескровными способами. Ядерные заряды были у кого угодно, и вчерашние местные независимые руководители братских Советских социалистических республик с огромным спокойствием их бы друг по другу применили, чтобы мы кровью умылись всей страной», — обозначил эксперт.

По его словам, Михаил Горбачёв не был способен ни на какую власть, он балансировал, как мог. Вместе с тем Сатановского изумляет применение термина «благородный» к министру обороны или же министру внутренних дел, поскольку ни в одной стране людей благородных с этими погонами и статусами нет.

«Второй по идиотизму путч после 91-го — путч 2016-го в Турции. Ежели ты в числе путчистов, ты — министр обороны, глава безопасности, министр внутренних дел, у тебя в руках всё. Если ты не способен ничего применить ни к чему, то ты достоин своего генсека», — уверен эксперт.

Президент Института Ближнего Востока считает, что спустя 25 лет можно сказать, что те, кто выиграл, был совершенно ни чем не лучше и не хуже тех, кто проиграл. Единственное, что интересовало всех, — собственная власть: каждый разобрал по республике, некоторые члены политбюро до сих пор во главе своих стран, и их никто не снимет. Иными словами — сам себе режиссёр.

«Как всегда мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Спорить о том, кто был хуже, кто был лучше, бессмысленно. Михаил Сергеевич, запутавшийся во всём, так как он всегда во всём запутывался, имел такую особенность выходить из ситуации, делая вид, что он ничего не знает. Эта ситуация — очень она мутная, непонятная и не красящая тогдашнего президента Советского Союза», — резюмировал Евгений Сатановский.

Напомним, так называемый августовский путч произошёл в Москве 25 лет назад. Было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению и в город ввели войска. Борис Ельцин назвал происходящее государственным переворотом, его участников и сторонников — преступниками. Новый союзный договор, против которого боролись в ГКЧП, был принят, после чего запретили КПСС, а следом распался и СССР.