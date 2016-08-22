Чебоксары, 22 августа, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Столица Чувашии установила побратимские отношения с городом Аньцин — одним из старейших городов в Китае. Подписание соглашения состоялось в рамках празднования Дня города Чебоксары, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Для Чебоксар, которые в прошлом году расторгли соглашение о побратимских отношениях с турецкой Анталией, китайский Аньцин стал пятым городом-побратимом.

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Китайская делегация из Аньцина (провинция Аньхой) уже была в Чебоксарах в мае 2016 года — тогда же иностранные гости предложили установить побратимские отношения со столицей Чувашии. На заседании президиума Чебоксарского горсобрания депутатов данное предложение было поддержано, в адрес китайской стороны было направлено предложение принять участие в мероприятиях Дня города Чебоксары.

В ходе нынешнего визита гости встретились с главой города Чебоксары Леонидом Черкесовым и главой столичной администрации Алексеем Ладыковым. Власти Чебоксар отметили, что организация «тесного взаимодействия между муниципалитетами наших стран играет важную роль в дальнейшем развитии партнерских отношений» между Россией и Китаем.

Председатель народного политического консультативного совета городского округа Аньцин Чжан Цзиньжуй сообщил, что Аньцин — один из самых старых городов к Китае. Здесь развиты нефтехимическая, текстильная, автомобильная, чайная и пищевая промышленность, большую рольиграют торговля и сельское хозяйство. Он пригласил делегацию из Чувашии снова приехать в городской округ Аньцин, а также выразил надежду, что соглашение будет способствовать росту туристической привлекательности стран как со стороны Китая, так и России.

После встречи состоялась церемония подписания соглашения об установлении отношений побратимства между Чебоксарами и Аньцин. Ранее Аньцин заключил договоры о побратимских связях с городами Калабасас (Калифорния, США), Ибараки (Осака, Япония) и Кютахья (Турция). У Чебоксар теперь — снова пять городов-побратимов: помимо Аньцина, это Эгер (Венгрия), Санта-Клара (Куба), Гродно (Белорусия) и Рунду (Намибия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Чебоксары «в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией» в одностороннем порядке расторгли соглашение о побратимстве с Анталией, которое было заключено в 2001 году.

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