Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 10:05 — ИА Регнум. На Дону следователи проводят доследственную проверку по факту крушения легкомоторного самолета в станице Романовской. Известно, что Спектр-аэро СП-01 (КП) упал, а затем загорелся при выполнении тренировочного полета рядом с аэродромом. Как сообщили ИА REGNUM 22 августа в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, пилот и пассажир с травмами были госпитализированы в больницу Волгодонска.

61.mchs.gov.ru Место крушения Спектр-аэро СП-01 (КП) в Романовской

Согласно имеющимся материалам, инцидент произошел 19 августа около 18:00 на аэродроме Волгодонского авиационно-спортивного клуба. Личность пилота установлена — это владелец воздушного судна. После того, как самолёт ударился о землю, находящемуся за штурвалом пилоту вместе с пассажиром удалось выбраться из кабины. Затем Спектр-аэро СП-01 (КП) загорелся.

У пилота и пассажира диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник, травмированы руки. Прибывшая бригада медиков госпитализировала пострадавших.

Причины падения самолёта выясняются, все детали произошедшего выясняются.

Отметим, что это уже как минимум второй подобный случай с начала года. Так, в конце апреля легкомоторный самолет «Бекас» разбился в поле около слободы Калач-Куртлак Советского района. Находившийся в кабине пилот погиб. В июне близ хутора Садовый Сальского района потерпел крушение Х-32 «Бекас». 47-летний уроженец Краснодарского края скончался до прибытия пожарных.