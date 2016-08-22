Красноярск, 22 августа, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на территории исправительного учреждения, расположенного в поселке Индустриальный Красноярского края. Очевидцы заметили густой дым над исправительной колонией строгого режима. Как сообщили 22 августа в ГУФСИН России по Красноярскому краю, 21 августа в 18:10 по местному времени на территории промышленной зоны ИК-17 произошло возгорание «неэксплуатируемого модульного здания».

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«Площадь возгорания — 1540 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 18 единиц пожарной техники. Пожар локализован в 19:20, ликвидирован в 21:40», — говорится в сообщении.

Загоревшийся цех примыкал к лесопильному производству колонии.

В пресс-службе красноярского ГУФСИН ИА REGNUM пояснили, что никаких дополнительных происшествий пожар не повлек, пострадавших нет. «Никаких дополнительных эксцессов не произошло. Все было нормально, можно сказать, штатно, насколько штатной может считаться ситуация при пожаре», — заявил собеседник.

На месте происшествия уже побывала группа руководящего состава ГУФСИН. На данный момент проводится проверка на предмет выяснения причин возгорания и объема причиненного ущерба. По предварительным данным, на территории произошло «задымление мусора».

Отметим, что ИК-17 является мужской колонией для впервые осужденных к лишению свободы.

Около полугода назад крупный пожар произошел в другом исправительном учреждении: в конце декабря 2015 года произошло возгорание в ИК-31 на улице Кразовская города Красноярска.