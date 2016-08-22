Москва, 22 августа, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Brent остается в русле бычьего канала, набрав за неделю 7,65%, а с начала месяца — 20%. В среднесрочной перспективе котировки могут нацелиться на новые вершины, однако устойчивость дальнейшего роста под вопросом, считает аналитик OBR Forex Анастасия Семенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По ее мнению, «в пользу нисходящей коррекции говорит все больше факторов. Это и перекупленность актива, и рост добычи, а также буровых установок в США, и угасание эффекта от вербальных интервенций ОПЕК».

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«Сейчас игрокам важно удержать баррель вблизи отметки $50, утрата которого может ускорить фиксацию прибыли в краткосрочной перспективе. После некоторых колебаний «черное золото» может возобновить движение на север, если производители напомнят участникам рынка о предстоящем совещании в Алжире», — пояснила Семенова.

«В случае продолжения отката котировки могут встретить поддержку в районе 49,80 долл./баррель, которая воспрепятствует дальнейшему снижению и вернет Brent выше $50», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 22 августа, мировые цены на нефть снижаются; нефть марки Brent нивелировала недельный рост и впервые с 18 августа опустилась ниже психологической отметки в $50 долларов за баррель. По состоянию на 08.45 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,67% — до $50,03. Нефть марки WTI подешевела на 1,51% — до $48,37.