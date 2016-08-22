Москва, 22 августа, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В Москве проведут бесплатную кампанию по вакцинации против сезонного вирусного гриппа. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с 25 августа в поликлиниках по месту жительства врачи планируют принять около 5 млн пациентов. В этом году впервые будет проводиться вакцинация и на станциях метрополитена в передвижных прививочных пунктах.

wallspaper.ru Прививки

В первую очередь, мероприятие рассчитано на занятых, работающих москвичей, уточнили в ведомстве. Прививка будет проводиться вакциной «Гриппол плюс». Перед прививкой каждого пассажира осмотрит врач.

Обратиться в передвижные прививочные пункты москвичи смогут с 5 сентября по 1 ноября с 8 утра до 20.00.

Напомним, в Москве был объявлен карантин по гриппу и ОРВИ в январе 2016 года. Из-за эпидемии были закрыты несколько школьных классов. Как заявил 25 января руководитель департамента здравоохранения по Москве Алексей Хрипун, вирус H1N1 диагностирован у 25−30% от общего числа заболевших гриппом.