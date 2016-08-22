Москва, 22 августа, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) планирует до конца текущего года направить в суд дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Дело Гайзера, его соучастников тоже расследуется, — сказал Маркин. — Очень большой объем следственных действий, и необходимо их провести».

По его словам, в СКР ожидают, что к осени дело Гайзера уже будет направлено в суд.

«К середине осени, может быть, ближе к концу года», — уточнил Маркин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года. Мужчина обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества. Всего в рамках расследования данного уголовного дела были взяты под стражу 14 человек.

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