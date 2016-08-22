Барнаул, 22 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум.



Официальный сайт Алтайского края Алтайский губернатор Александр Карлин на «августовском педсовете»

Прожиточный минимум

В Алтайском крае утверждена новая величина прожиточного минимума. Как сообщила 22 августа газета «Алтайская правда», на II квартал 2016 года она утверждена в размере 8956 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 9572 рубля, для пенсионеров — 7275 рублей, для детей — 9011 рублей.

Александр Карлин: «Пахали до седьмого пота»

Итоги традиционного августовского педсовета — пленарного заседания августовской педагогической конференции — 19 августа приводит официальный сайт Алтайского края. Выступая на ней, губернатор региона Александр Карлин, в частности рассказал о ходе исполнения президентского указа о переходе к 2020 году на односменный режим обучения.

«Мы должны создать в ближайшие 10 лет 25 тысяч новых мест в образовательных учреждениях. Эта задача — следствие изменившейся демографической ситуации и результат политики по увеличению рождаемости, которую мы проводим в Алтайском крае. Мы должны уйти от сменной организации работы в школах. И эта задача нам по плечу, учитывая то, сколько мы уже сделали. Если бы мы предыдущие 10 лет не пахали до седьмого пота, то задача стала бы для нас практически неразрешимой. Но мы много работали и будем продолжать строить и реконструировать школы и детские сады», — подчеркнул Александр Карлин.

Помимо этого, по словам губернатора, в регионе коренным образом изменили и материально-технические условия получения образования и в сельских, и в городских школах, в системе профессионального и высшего образования: до 30% расходной части регионального бюджета направляют в систему образования.

«Из дополнительных доходов, поступивших в краевой бюджет в этом году, мы более 155 млн. рублей направили на решение ряда проблем в сфере образования, — отметил также глава региона. В заключение Александр Карлин пообещал и впредь распределять приоритеты дополнительного финансирования в пользу образовательной сферы.

Барнаул. 50-летие летного училища

Клещи вновь атакуют

Активность клещей вновь повысилась в Алтайском крае: за прошлую неделю в краевые поликлиники обратились 127 человек. Об этом 21 августа сообщает ИА «Амител» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего с начала эпидемического сезона в больницы обратились 9712 человек, в том числе, 2929 детей. В 11 процентах случая выявлено наличие вируса клещевого энцефалита По данным на 19 августа, сибирским клещевым тифом заболели 351 человек, в том числе 55 детей.

Борьба за места в детские сады

«Абсурд, практически драка. Мы здесь все на нервах. Кто с талонами, кто без. Абсолютно непонятный список по живой очереди» — делится переживаниями жительница Барнаула Екатерина Плотникова. Между тем, городские чиновники считают, что в очередях виноваты сами родители — якобы многие пытаются пройти не по талону ‑ и уверяют: путевки будут. Кроме того, каждый месяц сады будут доукомплектовывать.

«Всем детям, которые страше 3 лет, мы предоставим путевки в детсады. Толкьо сразу хочу предупредить: не уверена в том, что это будет детский сад в вашем микрорайоне», — уверяет председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина.

Без аккредитации и студентов

Алтайский экономико-юридический институт, с февраля 2016 года пребывающий без госаккредитации, в довершение всего угодил под еще одну карательную меру со стороны Рособрнадзора — запрет на прием студентов, — об этом сегодня, 22 августа, сообщает ИА «Банкфакс».

По данным информагентства, в сложившейся ситуации вуз попытался «пристроить» часть студентов выпускных курсов. На основании соглашения между Алтайским госуниверситетом и Алтайским экономико-юридическим институтом будет организован перевод студентов с неаккредитованных направлений подготовки АЭЮИ в классический вуз в период с 25 августа по 5 сентября. Небольшая часть выпускников института уже перевелась в Новосибирский государственный университет экономики и управления.

«Удивительным в этой истории выглядит тот факт, что Алтайский экономико-юридический институт в конце июня благополучно пережил мониторинг эффективности вузов, выполнив шесть показателей из семи возможных (необходимым минимумом являются четыре критерия). Таким образом, с 2013 по 2016 годы АЭЮИ получил положительный результат по четырем подряд мониторингам министерства. Тем не менее это не помешало Рособрнадзору лишить вуз вначале госаккредитации, а затем и вовсе «ввести табу» на студентов», — резюмирует «Банкфакс».

Сайт ИД «Алтапресс» 22 августа напоминает: прием студентов запрещен также в Алтайскую академию экономики и права. С 28 июля этот вуз также остался без аккредитации.

В Барнауле подешевело жилье

Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке Барнаула составила 45 тысяч рублей. По сравнению с началом 2016 года стоимость квадратного метра по городу снизилась на 3%. Об этом 20 августа сообщает телеканал «Катунь-24» со ссылкой на «Аналитический центр SRG».

По сравнению с началом года, стоимость квадратного метра в «первичке» снизилась на 2,5% и составила 42,4 тысячи рублей.

Бийск: тротуарная плитка и мечта о тепловозах

Газета «Бийский рабочий» («БР») 16 августа рассказала о поездке делегации бийчан в Обнинск. «Год назад Бийск принимал делегацию кластера авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области, расположенного в Обнинске. Этим летом бийчане посетили первый наукоград РФ с ответным визитом», — поясняет издание.

Как следует из статьи, впечатлила бийчан технология переработки полимерных материалов.

«Полностью переработать можно не всякую продукцию, вот и добавляют в полимер-пластик наполнители, железо например. Результат такого «замеса» можно увидеть не только в лабораториях, но и на вполне бытовом уровне. Тротуарной плитке, где 50% состава составляет железо, износу нет. Кирпич из такого сплава бийчане привезли на Алтай. Правда, чуть ли не с боями — наукоемкий кирпич заинтересовал не только ученых, но и службу безопасности аэропорта. Другой пример необычного подхода к отходам — музей мусора. Стоит он в удалении от города. Среди гостиниц, кемпингов и кафе — большой ангар. Все экспонаты в нем — из отходов производства и даже бытовых отходов: металл, пластик, ткани. Интересно, что живет музей не только за счет туристов, но и за счет продажи… экспонатов. Вот, к примеру, маленькая собачка из велосипедных цепей — стоит 3,5 тысячи евро. И покупатели на такие экспонаты находятся», — информирует «БР».

Издание сообщает также, что в Калужской области планируют приступить к производству тепловозов.

«В скором времени бийскому предприятию будет передано техническое задание, на основании которого проектировщики и сообщат, возможно ли выполнение заказа, однако опыт использования импортных и отечественных аналогов изучать уже начали», — отмечает бийская газета.

Как пациент в стационаре наркотиками «лечился»

И судя по видеозаписи, дурман-трава действительно беспрепятственно растет у здания диспансера. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств». Последует ли административное наказание для руководителей учреждения в программе «НН» не сообщается.

ГКЧП и Алтайский край

ИА «ПолитСибРу» 19 августа опубликовала статью, посвященную событиям 25-летней давности: 19 августа 1991 года, в СССР произошел государственный переворот, организованный членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

А зачитывал Сарычев указ президента РСФСР Бориса Ельцина, так как он не мог быть опубликован в газетах или других СМИ: ГКЧП ввел жесткую цензуру.

Аномальный цвет картошки

Вслед за маральником, яблоней, сиренью и черемухой, в Алтайском крае повторно зацвела картошка. Как сообщил 19 августа сайт «В Рубцовске», горожанин Александр Шейников уже собирался выкапывать картошку на своём приусадебном участке. Однако, когда пришёл с лопатой на огород, удивился. Увядшие кусты зазеленели вновь и, мало того, зацвели.

Скорее всего, причиной такому явлению стали обильные дожди. Во всяком случае, сам огородник не знает другой причины такому явлению. По словам Александра Шейникова, пару цветущих кустов он все-же выкопал: картошка оказалась нормальной.