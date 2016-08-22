Якутск, 22 августа, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Проконтролировать качество предоставляемых услуг ЖКХ возможно, но снизить затем тарифы — не представляется выполнимым. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал глава ТСЖ МЖК, член Гордумы Якутска Сергей Синяев, комментируя инициативу начальника управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексея Матюхина обязать регулируемые организации и органы местной власти доказывать необходимость увеличения тарифов для граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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«То, что ФАС хочет придать значимость собственной работе, приобрести дополнительные рычаги воздействия на всех — это однозначно. Но как она сможет снизить тарифы? Это в уме не укладывается. Это обыкновенный пиар, несерьезное что-то. Я не вижу реальных последствий», — отметил глава товарищества собственников жилья.

Начальник топливного управления ГУП «ЖКХ Якутии» Василий Романов также считает, что тарифы вряд ли удастся снизить: «У нас цены на энергоносители каждый год растут, соответственно, должен быть и рост тарифов на услуги ЖКХ. В наших условиях топливно-энергетические ресурсы занимает в структуре тарифов 50−60%. Инициатива по снижению тарифов может воплотиться в реальность только при условии, если государство будет регулировать стоимость поставки топливно-энергетических ресурсов, а также цены на перевозки всеми видами транспорта».

Сергей Синяев подчёркивает, что даже качество предоставления услуг ресурсоснабжающими организациями будет проверить сложно. Он вспоминает, как региональная энергетическая комиссия проводила проверку в Москве, когда было обнаружено, что не делалась сертификация, и притом была включена в тариф.

«Пусть это копейки, но тем не менее было допущено явное нарушение. Тогда это должна была контролировать федеральная служба по тарифам, и ФАС может допустить такие же ошибки, — полагает глава ТСЖ МЖК. — Ну тепло, предположим, не того качества подаётся, есть недоптоп или перетоп, по приборам учёта можно отследить, но как снизить потом тариф? Это непонятно».

Если контролировать качество подачи горячей воды, то тут по мнению Сергея Синяева, в принципе, сегодняшних положений достаточно — в частности есть ГОСТы, по которым температура на вводе должна быть не ниже 60 градусов.

«Потому было множество судов, которые ресурсоснабжающие организации в основном проигрывают. Но тот тоже доблестный ФАС не дорабатывает, он должен был конкретно учитывать, что это монополии, и не доводя до судебных разбирательств наказать ресурсоснабжающие организации за некачественную поставку. Но как снизить? Если посчитали себестоимость, она обоснована документами. Ну разберитесь в этих документах. Если не можете — то так и скажите: мы запутались, и до конца не доверяем. Тут очень трудно разобраться», — подчёркивает руководитель ТСЖ МЖК.

Он считает, что проверка качества может, наоборот, привести к росту тарифов на некоторые услуги — например, в столице Якутии это может случиться с холодным водоснабжением. «В Якутске это проблема номер один, потому что нет водоочистительных сооружений, строительство которых требует много миллиардных вложений — река меняет русло, паводок и так далее. Можно делать какие-то усилия, но тогда себестоимость холодной воды станет выше на порядок, потому что амортизационная себестоимость будет автоматические включена в стоимость этой воды, и однозначно рост получится», — рассуждает Сергей Синяев.

По его мнению, если ФАС попытается повлиять на тариф на жилищные услуги, то это тоже чревато определёнными последствиями: «С 2008 по 2012 год в нашем ТСЖ не повышали вообще тарифы на услуги, но это недополучение денег, не вложение в сами дома на поддержание их в определённых условиях, не говоря уже о модернизации». По электроэнергии, отмечает глава ТСЖ, ещё можно добиться снижения тарифов, но это тоже будет нелегко.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия Федеральной антимонопольной службы могут включить в себя снижение размера тарифов ЖКХ в регионах в случае, если качество оказываемых услуг не будет соответствовать целевым показателям. Как пояснил начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин, в ведомстве намерены реализовать принцип «тариф в обмен на инвестиции». Все регулируемые организации и органы местной власти будут обязаны доказать необходимость увеличения тарифов для граждан и в дальнейшем предоставить результаты работы. В ФАС намерены предложить правительству изменение региональных индексов тарифов по окончании изучения отчетов из субъектов РФ.