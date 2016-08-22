Красногорск, 22 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. 22 августа в Московской области стартует вакцинация взрослого населения региона против гриппа. По словам главного терапевта Подмосковья Натальи Саниной, в этом году будет закуплена таже вакцина, которая применялась для борьбы с вирусом в 2015 году. Для успешного лечения гриппа в области необходимо вакцинировать 40% населения, что составляет более двух миллионов человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С сегодняшнего дня в Московской области стартовала программа по вакцинации от гриппа среди взрослых. Эти вакцинации будут проводиться вакциной, которой проводилась вакцинация в прошлом году. Как говорят специалисты, она дала очень серьезные результаты по уменьшению количества пациентов с гриппом и более легкое течение болезни, если эта вакцинация была проведена. Она вызывает наименьшее количество аллергических реакций и считается очень эффективной российской вакциной. Для того, чтобы население не болело гриппом, нам нужно привить 40 процентов граждан, а для Московской области, это более 2,5 миллионов человек. Дети будут вакцинироваться чуть позже», — пояснила Санина.

Собеседник агентства также отметила, что в прошлом году в области фиксировалось тяжелое течение болезни, но благодаря вакцинации врачи научились справляться с последствиями болезни.

«В прошлом году грипп имел достаточно тяжелое течение. Обычно периоды наибольшей заболеваемости разные каждый год, но в целом это — декабрь, январь. В прошлом году мы столкнулись с вирусом H1N1 и его осложнениями и научились успешно бороться с этими осложнениями. Вторая волна — март, апрель и она тоже не менее опасна. Хотелось, чтобы все понимали, что если люди вакцинируются, у них сохраняется хороший иммунитет как для первой волны гриппа, так и для второй», — заявила Санина корреспонденту ИА REGNUM.

Она также отметила, что закупка вакцины проводится с помощью государственных и региональных субсидий.

«Вакцинация и закупка вакцин — беспрецедентна, потому что регион получает средства из области на развитие медицины и это серьезные средства. Мы должны оправдать это», — резюмировала главный терапевт Подмосковья.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, в Подмосковье уже поступила первая партия вакцин для взрослых от гриппа — 650 тыс.доз. В скором времени в медучреждения области поступят и вакцины для детей. Для вакцинации необходимо обратиться к терапевту.

Отметим, что в 2015 году против гриппа было провакцинировано 1, 6 тысяч жителей Подмосковья, в том числе более 415 тысяч детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году количество погибших от осложнений после гриппа в России составило 503 человека. По словам зампреда правительства РФ Ольги Голодец, преодолеть эпидемию в этом году помогли меры по вакцинации значительной части населения.