Улан-Удэ, 22 августа, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Бурятии «по сигналу уполномоченного по правам ребенка в РБ» троих детей изъяли из неблагополучной семьи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе детского омбудсмена региона.

Константин Маковский, Дети, бегущие от грозы

Уточняется, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяны Вежевич «поступил телефонный звонок из Кабанского района о фактах семейного неблагополучия». Звонивший сообщил, что «родители пьют много дней, дети плачут».

«Сигнал был передан в органы опеки и попечительства района, которые, выехав в семью, изъяли троих несовершеннолетних детей в связи с опасными для жизни условиями. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем устройстве несовершеннолетних, и определяются меры по работе с семьей. Вопрос остается на контроле уполномоченного», — говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось выяснить подробности ситуации с изъятием детей в Кабанском районе. Оказалось, что детей забрали не у родителей, а у бабушки с дедушкой. «Родители непьющие, нормальные. Пьющие — бабушка с дедушкой, именно у них и находились дети. Мать уехала на работу, а отец получил травму и находился в больнице. На сегодняшний деть мать появилась, детей ей вернут», — сказал источник ИА REGNUM в Кабанском районе.

Известно, что детям 1, 2 и 3 года. С 19 августа старший ребенок находится в Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Двое младших — в детском отделении Кабанской ЦРБ.

«На момент посещения семьи родителей на месте не было, отец был в больнице, а мать — на работе. Когда их забирали, с родителями пытались связаться. Мать позже приехала», — сказал источник ИА REGNUM.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве социальной защиты населения Бурятии, в регионе за первое полугодие 2016 года из семей забрали 74 ребенка. Число семей, восстановленных за это время в правах, — 12.