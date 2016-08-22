Москва, 22 августа, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Украине и Турции не стоит в ближайшие годы рассчитывать на членство в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

«Ни у кого нет шансов на вступление в ЕС в ближайшие годы, — говорит Чижов. — Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на этот счет высказался достаточно недвусмысленно, заявив, что в течение [действия] его мандата никакого расширения ЕС не будет».

При этом постоянный представитель РФ при ЕС добавил, что мандат у Юнкера будет действовать до 2019 года.

По его словам, Европейский Союз в настоящее время переживает «элемент «расширенческой усталости».

«Евросоюз пока еще не переварил тех, кого он принял в рамках прошлых волн расширения», — отметил Чижов.

30 июня президент Украины Петр Порошенко во время встречи со своим болгарским коллегой Росеном Плевнелиевым в Софии заявил, что Украина не остановит процесс евроинтеграции, поскольку была пройдена «точка невозврата».

«Европейским устремлениям Украины ничего не угрожает, — сказал тогда Порошенко. — У нас будет безвизовый режим. Рубикон невозврата относительно евроинтеграции перейден».