Москва, 22 августа, 2016, 09:35 — ИА Регнум. История СССР могла пойти по другому пути, если бы 25 лет назад родилась альтернатива Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) — электорат, который бы поддерживал Союз. По мнению лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, урок августовского путча 1991 года заключается в том, что партия или же общественная организация должна надеяться на себя, а не на силовые структуры. Такое заявление он сделал в ходе программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» 21 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

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«Я был убеждён, что если бы, например, родился обратный электорат, другие люди, которые были бы «за» Союз, собрались бы в другом месте, и их было бы 300 тысяч, а это было возможно, то история нашей страны пошла бы по-другому. Если бы силовые структуры решились на то, на что решились китайские структуры, история пошла бы по-другому. Несмотря на это, могу сказать, что это были честные и благородные люди, которые сделали слабую попытку спасти Советский Союз», — уверен Сергей Кургинян.

Политолог напомнил, что в тот период на горизонте «маячил» новый союзный договор, при внимательном прочтении которого становится ясно, что это была попытка разрушить не только Советский Союз, но и Российскую Федерацию. Эта попытка, по мнению Кургиняна, была упорной, тогда «копали» под Ельцина и стремились, «чтобы Татарстан и Башкирия потребовали себе конфедеративный статус».

«Могу сказать твёрдо, что первая попытка ГКЧП была в марте 1991 года. Если кто-нибудь поднимет документальные съёмки, то он увидит, как Янаев (председатель ГКЧП, вице-президент Геннадий Янаев) встревоженно на взлётной полосе что-то говорит Горбачёву. Это он об этом рассказывал. Горбачёв потом собрал тех, кто готовил это ГКЧП и сказал им: «Я как Иисус Христос, я вас наказывать не буду, я сам это возглавлю». Поэтому мы не обсудили ещё одну вещь — роль Горбачёва во всём, что происходило. А это роль абсолютно не та, которая навязывается обществу. Горбачёв фактически играл в игру, провоцируя членов ГКЧП на нечто, с тем, чтобы потом уйти в сторону», — акцентировал Кургинян.

«Мы не знаем, сколько там было ГКЧП, но люди, во-первых, пытались спасти от худшего. Во-вторых, проявляли слабость и благородство одновременно. В-третьих, пусть слабо, но они сказали «нет» чему-то, что делали другие, — добавил он. — В этом смысле можем ли мы осуждать за слабость декабристов? Наверное, можем. Даже должны, если судить по одному историческому счёту, но есть ещё и моральный счёт. Смысл и урок заключается в том, что партия, общественная организация, которая начинает надеяться на силовые структуры, делает огромную ошибку. Она должна надеяться на себя».

Напомним, 25 лет назад в Москве начался августовский путч: по Всесоюзному радио объявили о создании ГКЧП, советское руководство заявило о болезни президента СССР Михаила Горбачёва, в город ввели войска. Днём возле Белого Дома собрались протестующие, к которым вышел президент РСФСР Борис Ельцин, в обращении он назвал ГКЧП госпереворотом, участники комитета были названы преступниками. Члены ГКЧП были арестованы 21 августа, новый союзный договор был подписан, КПСС запретили, а спустя четыре месяца не стало СССР.