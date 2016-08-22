Чебоксары, 22 августа, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Четыре региона Приволжского федерального округа вошли в число 17 субъектов, победивших в федеральном конкурсе по созданию детских технопарков. Это Мордовия, Татария, Чувашия и Ульяновская область. Заявки регионов были одобрены на заседании конкурсной комиссии Минобрнауки РФ по предоставлению субсидий на реализацию проектов по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. Субсидии будут направлены на создание детских технопарков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

Чувашия претендует на получение более 50 млн рублей из средств федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в Минобразования Чувашии. По предварительной информации, Ульяновская область претендует на получение около 90 млн рублей, Мордовия — на 56 млн рублей. В Татарии, которая вошла в число пилотных регионов по созданию детских технопарков, проект реализуется с прошлого года.

В Чебоксарах основной площадкой для реализации проекта станет Дворец детского и юношеского творчества Чебоксары, также будут использованы другие площадки. «Создание детского технопарка позволит выявить интерес в детях к занятиям научно-техническим творчеством, увеличить охват детей инновационными программами технической направленности, подготовить кадровый резерв инженерно-технических специальностей, реализовать механизмы государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования», — говорят в министерстве.

В мэрии Чебоксар подчёркивают, что успех на федеральном грантовом конкурсе стал «закономерным результатом планомерного развития системы дополнительного образования детей города, которая охватывает в настоящее время 87% детей школьного возраста». В соответствии с установками главы города Леонида Черкесова и главы администрации Алексея Ладыкова, «качественное развитие системы образования основывается на внедрении инновационных форм и предполагает создание научно-образовательной и творческой среды» для детей.

Предполагается, что в детском технопарке будут следующие направления: робототехника, электроника, программирование, биотехнологии, информационные и нанотехнологии. Ожидается, что количество проектов, которые юные чебоксарцы смогут разработать на базе нового технопарка и представить на федеральных отчетных мероприятиях, возрастёт с 2017 по 2019 годы с 17 до 50, охватив творчеством до 5 тыс. детей. В перспективе технопарк будет использован для формирования сетевых объединений педагогов, что позволит увеличить число вовлечённых в процесс учащихся.

На 1 января 2016 года в Чувашии функционировало 128 организаций дополнительного образования детей. По данным Минобразования республики, в них работало более 6,7 тыс. кружков для 107 тыс. школьников. Всего дополнительными общеобразовательными программами охвачено около 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.