Москва, 22 августа, 2016, 09:29 — ИА Регнум. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» Минобороны России проведет аукционы г высвобожденного движимого военного имущества, сообщили в военном ведомстве.

badfon.ru Аукцион

Открытые аукционы пройдут 6, 7, 8 и 10 сентября на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Всего будет проведено более 100 аукционов, в ходе которых планируется реализовать 224 единицы автомобильной, специальной и железнодорожной техники.

Также на реализацию будет выставлено более 800 тысяч единиц высвобожденного военного имущества, пригодного для использования в хозяйственных нуждах. Это 233 КУНГа (кузов унифицированный герметизированный), 7,7 тысячи единиц имущества продовольственной службы (плиты, термоса, кипятильники) и более 794 тысяч единиц вещевого имущества, снятого со снабжения (кирзовые сапоги, ботинки, пилотки, ватные телогрейки, шаровары, ткань и др.).

Перечень выставленного на торги армейского имущества составлен с учетом пожеланий со стороны частных лиц, организаций малого и среднего бизнеса, заинтересованных в приобретении недорогой и простой в эксплуатации техники. Аукционы проводятся в рамках работы по освобождению территорий складов и воинских частей от невостребованной техники и других видов имущества.

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Как сообщало ИА REGNUM, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» пройдет с 6 по 11 сентября на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» общей площадью более 200 тыс. квадратных метров. Выставочная экспозиция будет размещена в новых павильонах на 80 тыс. квадратных метрах по 40 тематическим разделам. Кроме того, филиальный показ возможностей военной техники пройдет в Восточном, Центральном, Южном военных округах и на Северном флоте. В Санкт-Петербурге планируется показ современных образцов ВВСТ Военно-морского флота.

Напомним, предыдущий форум «Армия-2015» посетили более 200 тысяч человек, в том числе делегации 73 иностранных государств.