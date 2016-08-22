Тверь, 22 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Сразу три объекта сданы в эксплуатацию в Торжокском районе — в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. В районе жители, с помощью бюджета, отремонтировали насосную станцию, водонапорную башню, а также привели в порядок кладбища.

Алексей Саврасов. Хоровод в селе. 1873-1874

В деревне Маслово насосная станция и водонапорная башня, построенные в 1975 году, пришли в негодность. На башне образовались дыры, из-за большой утечки воды её пришлось отключить. Проблему удалось решить совместными усилиями: 100 тыс. рублей собрали местные жители, 700 тыс. рублей поступило из региональной казны, еще более 1,13 млн рублей — средства муниципального бюджета.

В результате реализации проекта отремонтировано здание насосной станции, установлена новая водонапорная башня, заменено электрооборудование и участок водопровода, ограждение территории.

Жители деревень Спасс и Анненское использовали возможности Программы поддержки местных инициатив для благоустройства местных погостов. Основная проблема — отсутствие добротного кладбищенского ограждения и мест для мусора. На проведение работ потребовалось порядка 900 тыс. рублей и 1,15 млн рублей соответственно в Анненском и Спассе. Жители деревень собрали 178 тыс. рублей. Субсидия областного бюджета на два проекта составила 1,4 млн рублей. В ходе работ заменены ограждения кладбищ, оборудованы контейнерные площадки, произведено благоустройство территории.

«Крайне важно, что программа поддержки местных инициатив позволяет решить самые насущные проблемы, волнующие жителей», — считает исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя. Глава Тверского региона обозначил также, что ее дальнейшее развитие и совершенствование останется одним приоритетов правительства Тверской области.