Манила, 22 августа, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, комментируя заявление, сделанное президентом этой страны Родриго Дутерте о возможном выходе Филиппин из состава Организации Объединённых Наций, заверил, что Манила сохраняет преданность ООН, а глава государства сказал то, что сказал, потому что хотел выразить «глубокое разочарование и досаду», сообщает Reuters.

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«Мы преданы ООН, несмотря на все наши беспокойства международной организацией», — сказал Ясай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа Дутерте заявил, что Филиппины могут покинуть ООН, потому что эта организация не выполняет своих функций. Заявление было вызвано обращением ООН, в котором звучала критика в отношении руководства Филиппин: на территории этой страны стало слишком много убийств в ходе реализации программы по борьбе с торговлей наркотиками.

Эксперты ООН требуют от Дутерте прекратить бесконтрольный отстрел наркоманов и наркодилеров, происходящий без соблюдения всех необходимых следственных и судебных процедур.