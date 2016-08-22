Вашингтон, 22 августа, 2016, 09:24 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра

Преемнику Барака Обамы придется выбрать новую стратегию в отношении Сирии, поскольку нынешний подход показал свою несостоятельность. Из-за него оказалась разрушена целая страна, погибли сотни тысяч человек, появился целый спектр иных проблем для США, в том числе ухудшение отношений Вашингтона с такими его союзниками, как Турция, Саудовская Аравия и Израиль. Какой же должна быть стратегия следующего главы Белого дома по отношению к Сирии, как США могли бы укрепить свое влияние на страну, а также повысить шансы достижения политического решения конфликта, пишет Танасис Камбанис в статье для Foreign Policy.

Автор отмечает, что одним из вариантов может стать подход, в рамках которого основное внимание будет уделяться исключительно уничтожению терроризма. Это будет означать необходимость вступления в союз с президентами Сирии Башаром Асадом и президентом России Владимиром Путиным, что, по мнению Камбаниса, противоречит морали и будет глупо со стратегической точки зрения.

Альтернативой такому «аморальному» подходу автор видит эскалацию военного вмешательства в Сирию. В рамках этого подхода, который также не лишен проблем, Вашингтон должен поддержать остатки разрозненных мятежников и дать сирийскому правительству понять, что Белый дом не позволит ему одержать верх военными методами.

Автор полагает, что политическое решение конфликта будет возможно только тогда, когда Россия, Иран и Асад поймут, что победы одной военной силой не добиться.

Даже если такая эскалация и не приведет к политическому решению конфликта, благодаря ей США смогут добиться целого ряда стратегических преимуществ, получив новый рычаг давления на союзников и противников, поскольку Белый дом продемонстрирует свою готовность прибегать к военной силе.

Вместо того, чтобы пытаться найти решение конфликта, Вашингтон должен силой заставить воюющие стороны — международные и региональные — заключить то или иное соглашение. В рамках такой стратегии потребуется значительное военное вмешательство, а также крупномасштабные поставки гуманитарной помощи.

Из-за того, что Вашингтон отстранился от конфликта, особенно после того как Обама не стал действовать после применения, как считает автор, Асадом химического оружия — пересечения пресловутой «красной линии», — образовавшийся в стране вакуум заполнили Россия, Иран и группировка «Хезболла», которые преследуют свои амбиции и стали совершать «военные преступления», когда поняли, что ответа от Вашингтона не последует.

Бездействие США привело к обострению кризиса. Из-за отстранения Белого дома стали выдвигаться разные, подчас безумные планы, такие как союз между США и террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за который выступает часть сирийских мятежников и поддерживается в личных беседах советниками правительства США, страдающими макиавеллиевскими замашками. Другие же также преследуют добрые намерения, однако довольно расплывчаты, как например, меморандум 51 дипломата США, которые призывали к активным военным действиям против Асада и его союзников.

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С другой стороны, некоторые члены администрации Обамы и сторонники кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа предложили войти в союз с Россией против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такой шаг носил бы катастрофический характер, отмечает автор, поскольку для его успеха необходимо, чтобы Путин пошел на уступки на Украине или Сирии.

Автор выступает за то, что нынешний подход, который заключается в том, чтобы с помощью военной силы и предоставления гуманитарной помощи поспособствовать политическому решению, дополнить точечными ответными ударами по правительству Асада. Также необходимо, считает Камбанис, предоставление поддержки мятежникам. Так, ЦРУ будет тайно спонсировать вооруженных посредников Вашингтона, а Минобороны США будет осуществлять открыто программы по тренировке и снаряжению мятежников.

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Действия вооруженных сил США будут преследовать две цели: ослабление правительственных сил и наказание их за якобы имеющие место военные преступления. Автор отмечает, что с помощью вмешательства США смогут защитить мирное население и создать возможность для окончания войны. Не нужно будет помогать мятежникам одержать победу, достаточно сохранять патовую ситуацию, чтобы правительство Асада поняло, что единственный выход для него — идти на переговоры с «большинством граждан, которые выступают против диктатуры».

Сторонники вмешательства США в Сирии должны быть честны о рисках и ограничениях. Союзники Вашингтона в сирийской вооруженной оппозиции также не всесильны и ненадежны. По свидетельству правозащитников, некоторые из бывших любимчиков Белого дома причастны и к зверствам. Нужно признать, что от таких действий получат преимущества и те стороны, которые Вашингтон совсем не стремится поддерживать, вроде филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, который сотрудничает с более умеренными группировками, поэтому необходимо так рассчитать свои действия, чтобы приобретения не перевешивали потери.

Несмотря на существующие препятствия, отмечает автор, стоящие на пути новой стратегии США в Сирии, с её помощью США могут добиться ряда стратегических целей. Для начала Белый дом может с помощью авиации прекратить, как утверждает автор, осады городов Дарайа, Мадайа и других городов сирийским правительством.

В символических целях, отмечает автор, с помощью вмешательства нужно прекратить и осаду боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Дайр-эз-Заур, а также блокады населенных пунктов Аль-Фуа и Кафрея со стороны «Свободной армии Сирии».

При помощи авиации, спецназа и вооруженных посредников можно расширить и защищать доступ в контролируемый мятежниками Алеппо. Мирных жителей, по мнению автора, США могут также защищать, сбивая любой самолет, который наносит удары по гражданским целям.

В то же самое время США может заставить возглавляемые курдами «Демократические силы Сирии» перестать атаковать выбранные США группировки внутри «Свободной армии Сирии» (САС) и перейти к сотрудничеству с ними. В частности, Белый дом должен приостановить поставки им оружия и поддержку с воздуха каждый раз, когда они нападают на САС. Вашингтон также должен предоставить авиаподдержку САС и курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG).

США также должны предоставить мятежникам возможности сбивать авиацию противника — будь то самостоятельно с помощью спецназа США и их союзников, или с помощью хорошо контролируемых поставок систем ПРО выбранным группировкам.

США должны наносить пропорциональные удары в ответ на «налеты сирийского правительства или ВКС России на мирных жителей или инфраструктуру, особенно больницы, клиники и объекты гражданской обороны».

По мнению автора, хотя боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительству Сирии придется нести основную ношу действий США, однако Вашингтон может направить свою авиацию и спецназ и против экстремистов, сражающихся с официальным Дамаском, в частности — «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они угрожают союзникам США.

Если США будет избегать вступать в прямое противодействие с ВВС России, то авиация Дамаска — это другое дело. Их автор предлагает — за то, что они якобы бомбят мирных жителей — сбивать. Пришло время, считает он, поставить точку в долгой дискуссии относительно предоставления сирийским мятежникам ракет земля-воздух. Если США будут время от времени наносить удары по инфраструктуре ВВС Дамаска, то правительство Асада перестанет бомбить «мирных жителей». Однако делать это он предлагает там, где нет риска сбить российский самолет или убить российского пилота.

Таким образом, пойдя на расширение своего вмешательства в сирийском конфликте, США получат ряд стратегических преимуществ. Во-первых, упростятся отношения с союзниками. Во-вторых, это правильно с точки зрения морали. Вашингтон разрушил государственность в Ираке, в результате чего хаос перекинулся на Сирию, поэтому у Белого дома есть ответственность за то, чтобы исправить последствия своих действий.