Киев, 22 августа, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Депутат от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, объявившая в начале августа о своей голодовке ради ускорения процесса обмена пленными между Киевом и Донбассом, позволяет себе выпить немного красного вина. Об этом сама бывшая украинская военнослужащая рассказала в интервью UA Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Я остаюсь голодать, и это чисто символический характер, — говорит Савченко. — Для меня это не проблема. Я хочу показать, привлечь внимание к тому, через что нужно пройти людям, чтобы получить свободу».

При этом украинский депутат добавила, что, несмотря на отказ от пищи, позволяет себе выпить немного красного вина.

«Да, на воде, без еды, — говорит Савченко. — Ну я могу продегустировать немного вина и все».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа украинский депутат Надежда Савченко в очередной раз объявила голодовку — теперь уже на территории Украины. Таким образом, бывшая военнослужащая намерена повлиять на украинских «политиков и политиканов» и добиться освобождения из плена украинских военных.

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