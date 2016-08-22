Пекин, 22 августа, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Посол КНР в Южном Судане Ма Цян заявил, что средства будут направлены на приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров для спасения жизни тысяч граждан страны оказавшихся в тяжелом положении.

Mr.XY Шанхайский всемирный финансовый центр

Китайский дипломат отметил, что жители Южного Судана находятся в критической гуманитарной ситуации в результате недавних боевых действий. Около миллиона человек были вынуждены покинуть свою страну и стать беженцами. В 2016 г. гуманитарные потребности Южного Судана продолжают расти в результате насилия, перемещения населения, голода и болезней, пишет «Синьхуа».

Нынешний гуманитарный кризис был вызван возобновлением боевых действий между силами президента Сальва Киира и лидера повстанцев Риека Мачара с середине декабря 2013 года.