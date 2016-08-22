Егорьевск, Московская область, 22 августа, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В подмосковном Егорьевске после ЧП со сходом с рельсов электровоза движение поездов на Московской железной дороге не изменилось. Сам же состав принадлежит частному предприятию и не относится к ОАО «РЖД». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

«Сегодня около 5 утра на подъездных путях, расположенных около станции Егорьевск, которые не принадлежат и не обслуживаются ОАО «РЖД», произошел сход грузового состава, который также не принадлежит компании», — пояснили в пресс-службе.

В компании также отметили, что железнодорожники готовы предоставить собственнику инфраструктуры и состава помощь в ликвидации последствий схода, однако такое обращение пока не поступало.

Сам подъездной путь находится вдалеке от главных путей. Так, ситуация не повлияла на график движения поездов Московской железной дороги.

Напомним, ранее по сообщениям «Life», у электровоза отказали тормоза и около пяти утра поезд врезался в забор, при этом с рельсов сошли три вагона, один из которых перевернулся, упав на дорогу.