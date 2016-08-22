Москва, 22 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин подтвердил информацию о том, что в СКР проводится реорганизация. Она не связана с уголовными делами, открытыми в отношении ряда представителей ведомства, передаёт радиостанция «Вести FM».

Павел Федотов. Взяточник

«В этом отношении идёт в нашем ведомстве реорганизация, она началась задолго до этого случая», — заявил Маркин

Маркин подчеркнул, что основная часть следователей — это абсолютно честные и профессиональные люди. По его словам, с 2007 года значительно возросла раскрываемость преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля Маркин, комментируя задержания ряда представителей СК, заявил, что ему «стыдно и горько» за эту ситуацию. «Это бросает тень на все ведомство, но работа по самоочищению будет продолжаться», — сказал он.

Напомним, 19 июля в Москве арестованы три высокопоставленных сотрудника ведомства. Ряд сотрудников СК заподозрены в «превышении должностных полномочий, а также получении взяток от представителей криминального сообщества», отмечают в ФСБ.

16 августа стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин проводит в ведомстве масштабную внутреннюю реформу, в ходе которой ряд структурных подразделений понижены в ранге. Сообщалось, что в результате Главное управление межведомственного взаимодействия и управление собственной безопасности СКР могут быть ликвидированы.