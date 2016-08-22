Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону установлен памятник кинопромышленнику, донскому казаку Александру Ханжонкову. Этот мемориал — дело рук скульптора, академика Российской академии художеств, председателя Южного отделения академии Сергея Олешни. Автор не скрывает, что работа над изваянием была нелёгкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 августа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Установка памятника Ханжонкову в Ростове-на-Дону

«Было очень трудно, работало очень много умных и талантливых людей: архитекторы, литейщики, скульпторы. Это была огромная команда, которая вложила душу в этот памятник. Тем более, монумент установлен напротив школы, в которой учился Ханжонков, рядом располагалась киностудия. Это его место, он вернулся домой. Мы знаем, что он донской казак. Но хотелось передать его величие. Ханжонков — интеллигент, эстет, человек, который впервые придумал полнометражный фильм, все киношники должны молиться», — сказал автор.

Ханжонков — знаменитая фамилия, впервые прозвучавшая в русско-турецкой кампании в конце XVIII века. Участвовали три брата Василий Егорович, Михаил Егорович и Пётр Егорович. Один из них получил офицерский золотой крест за взятие Измаила. Все трое были членами Войсковой канцелярии. Из этого рода и Александр Алексеевич. Как отметил профессор Южного федерального университета Анатолий Агафонов, если бы Александра Ханжонкова не подвело здоровье, то он был бы кадровым военным.

«Все были военными, но генеральских чинов не достигли. Участвовали в наполеоновских и русско-турецких кампаниях, в подавлении польского мятежа в 1831 году. Александр Ханжонков пошёл по военной стезе — окончил Новочеркасское юнкерское училище, затем по болезни уволился и занялся гражданской службой», — отметил Агафонов.

Напомним, что решение об увековечении памяти «пионера русского кинематографа» было принято весной этого года. Церемония открытия памятника состоится в рамках проведения второго международного фестиваля мотивационного кино «Bridge of art» («Мост искусств»). Он пройдёт на Дону с 24 по 28 августа. Ожидается прибытие знаменитых актеров и режиссеров. В частности, ожидается визит Микеле Плачидо, Алёны Бабенко, Алена Депардье и многих других деятелей киноиндустрии.