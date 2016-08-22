Вашингтон, 22 августа, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Мировые цены на черное золото незначительно снижаются сегодня, 22 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К 7:30 мск баррель Brent с поставкой в октябре подешевел на 1,38% до $50,19. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1,03% и составили $48,61 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Алжире должна состояться неформальная встреча нефтедобывающих стран, где снова будет поднят вопрос о сокращении объёмов добычи черного золота.

В прошлый раз этот вопрос поднимался на встрече представителей нефтедобывающих стран в апреле 2016 г, но тогда Саудовская Аравия сорвала соглашение.

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