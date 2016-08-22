Екатеринбург, 22 августа, 2016, 08:08 — ИА Регнум. За месяц до выборов на Среднем Урале полностью определился список партий, которые примут участие на выборах в Законодательное собрание Свердловской области, и он претерпел существенные для региона изменения. Также может измениться список кандидатов по мажоритарным округам. Тем не менее, политические силы и кандидаты включились в предвыборную борьбу, которая не обходится без скандалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото официального сайта правительства Свердловской области www.midural.ru Екатеринбург – день города: Руководство Свердловской области и областного центра

Самым неожиданным «сюрпризом» стало снятие партийного списка «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС) с выборов в региональный парламент. Всё началось со скандала внутри самой партии, съезд которой проголосовал за смещение Евгения Артюха с поста председателя. Евгений Артюх попытался сгладить ситуацию, сняв свою кандидатуру (он возглавлял список в Заксобрание Свердловской области), тем не менее, в итоге с предвыборной дистанции сошёл весь список.

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Дело в том, что следом за руководителем в середине августа 42 кандидата от РППС подали в региональный избирком заявления о самоотводе. Так как это более 50% от всех заявленных по списку кандидатов, то избирательная комиссия на основе действующего законодательства сняла с выборов весь партийный список. Позже Евгений Артюх предположил, что массовый самоотвод кандидатов от партии был осуществлён под давлением, так как РППС проводила самостоятельную политику и претендовала на широкую поддержку избирателей. Как бы то ни было, по мнению некоторых экспертов, выбывание из борьбы за мандаты по спискам партий РППС действительно упростило задачу конкурентам. Ведь именно в Свердловской области «Российская партия пенсионеров за справедливость» имела не только возможность преодолеть процентный барьер, но и составить серьёзную конкуренцию представителям парламентских партий. Напомним, что в 2015 году на выборах в органы местного самоуправления в муниципалитетах Свердловской области РППС оказалась единственной из конкурирующих «Единой России» партий получившей мандаты.

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На данный момент в бюллетене на выборы в Законодательное собрание Свердловской области будут представлены 10 партий: «За женщин России», «Зелёные», КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия роста», «Патриоты России», «Единая Россия», ЛДПР, «Гражданская платформа» и «Яблоко».

По мажоритарным округам на места в региональном парламенте претендуют 205 кандидатов. Причём и этот список может оказаться не окончательным. Под вопросом — участие в выборах скандально известного депутата Ильи Гаффнера. Он баллотируется как самовыдвиженец по Белоярскому округу. Его конкурент Алексей Антошин подал в Свердловский областной суд иск о снятии Ильи Гаффнера с выборов за нарушения, допущенные при процедуре регистрации, сообщает URA.Ru.

Ранее региональный избирком за аналогичные нарушения уже отстранял кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области от выборов.

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Отметим, что по данным местных СМИ, нарушения, в которых конкуренты подозревают Илью Гаффнера уже стали причиной одной отставки. По официальной версии глава Белоярской окружной избирательной комиссии Александр Новиков написал заявление на увольнение по собственному желанию, и оно было удовлетворено. Однако в прессе указывалось, что главу Белоярского избиркома «попросили» оставить пост именно потому, что Илья Гаффнер был зарегистрирован в качестве кандидата. Уточнялось, что кандидат действительно не представил своевременно все необходимые документы, что собственно и дало повод для иска со стороны его конкурента.

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Также накануне выборов произошло ещё одно судебное разбирательство, фигурантом которого стала претендующая на места в Заксобрании и Государственной думе партия. Администрация Екатеринбурга выиграла иск к партии «Справедливая Россия». Теперь, накануне выборов, эсеры должны освободить свой офис на Тургенева, 11, и заплатить 7 тыс. рублей в муниципальную казну за просроченную арендную плату. Однако в офисе самой партии корреспондента ИА REGNUM заверили, что судебная тяжба не была связана с предстоящими выборами.

Несмотря ни на что, партии и кандидаты активно включились в предвыборную кампанию. На региональных телеканалах стартуют теледебаты между конкурирующими политиками. Кандидаты от партий и самовыдвиженцы пытаются привлечь на свою сторону избирателей, организуя различные мероприятия. На остановочных комплексах появились листовки с лицами кандидатов, а на дорогах города — билборды, агитирующие сделать «правильный» выбор. Но и здесь не обходится без скандалов.

«Ситуация с билбордами КПРФ приобретает серьезный оборот. За последнюю ночь только в Екатеринбурге было демонтировано (т.е. спилено «под корень» и вывезено) 11 щитов с плакатами «Курс перемен», — заявил на своей странице в социальной сети первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв. Он пояснил, что в обкоме уже готовят заявление в полицию, следственный комитет и избирательную комиссию Свердловской области. Александр Ивачёв считает, что демонтаж билбордов — дело рук конкурентов, и не исключил возможности «политических заявлений» по данной ситуации.

Однако кто именно демонтировал конструкции с предвыборной агитацией партии, и были ли для этого законные основания, в дальнейшем установят компетентные органы.

Также на данный момент определены списки кандидатов от Свердловской области в Государственную думу России. Всего зарегистрировалось 69 соискателей мандатов в российский парламент, от 12 партий. Восемь партий выдвинули кандидатов по всем мажоритарным округам Среднего Урала.

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Примечательно, что среди кандидатов в Государственную думу есть представители исполнительной власти: министр регионального правительства и действующий глава свердловского муниципалитета. Также свои кандидатуры выставили граждане, не имеющие постоянного места работы и указавшие в графе «основной вид деятельности» — домохозяин.

Также стоит отметить, что во время празднования очередной годовщины Дня города Екатеринбурга губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава правительства Свердловской области Денис Паслер, сити-менеджер мэрии столицы Среднего Урала Александр Якоб и председатель городской думы Екатеринбурга Евгений Ройзман, накануне выборов продемонстрировали единство. Они возложили 20 августа цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на Площади Труда.

Как оценят все эти события избиратели, станет известно 18 сентября 2016 года.