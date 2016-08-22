Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» разгромили «Томь» в четвёртом туре чемпионата России РФПЛ. Матч прошёл на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону 20 августа. Итоговый счёт на табло — 3:0, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 22 авугста.

fc-rostov.ru И.о. главного тренера ФК «Ростов» Дмитрий Кириченко

Безответные мячи в ворота соперников отправили Иван Новосельцев, Саид Эззатоллахи и Александр Ерохин. «Два гола в первом тайме позволили немного поберечь себя и сэкономить силы во втором», — прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко.

Отметим, что «Ростов» располагается пока на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

По словам и.о. наставника, Курбан Бердыев участвовал в подготовке команды к матчу с дружиной из Томска. Впереди ответная домашняя игра с «Аяксом». К встрече в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА команду будет готовить также туркменский специалист. Времени подготовиться к футбольной баталии, к сожалению, немного. Да и игрокам при таком плотном графике приходится нелегко.

«Игроков мало, конечно. С одной стороны это минус, с другой, добавляет концентрации. Вся команда сейчас друг за друга, ребята бьются. На кону Лига чемпионов. Лишний раз не нужно мотивировать игроков», — отметил Кириченко.

Напомним, что встреча в Амстердаме завершилась вничью — 1:1. И.о. главного тренера ростовчан был удовлетворён результатом, так как игра складывалась не лучшим образом для донской команды — «Ростову» приходилось все время обороняться, раз за разом ворота от гола спасал Сослан Джанаев. Тем не менее жёлто-синих в аэропорту донской столицы преданные болельщики встречали как победителей.

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